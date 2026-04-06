4月6日（月）に26歳で亡くなったことが発表されたゼパが参加していた3人組YouTuberグループ「いぇーい（3つの音符）」が、同日にYouTubeチャンネルの投稿を更新。今後について明かした。【写真】3月末に投稿されたばかりの三人による初めての動画■未公開の動画の今後は「検討中」いぇーいは、3月29日（日）に始動した、ゼパ、たむらかえ、morgenによる3人組YouTuberグループ。初投稿の動画は三人で新チャンネルのアイコン用