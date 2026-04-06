３日、山形県村山市の村山市立葉山中学校で発生した野球場の倉庫の外壁が焦げた火災。倉庫の周辺では紙が燃えていた形跡が見つかったということです。 警察や消防によりますと、３日の午前７時２０分ごろ、出勤してきた学校関係者が野球場にある倉庫の外壁が焦げているのを発見しました。 発見当時、火は上がっていない状態だったため、消防による放水は行われませんでしたが、約５平方メートルが焦げていたということです