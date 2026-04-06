警察によりますと、きょう午前９時１０分ごろ、山形市吉野宿の新築住宅工事現場で労災事故がありました。 山形市に住む４１歳の大工の男性が工事現場の１階天井の骨組み部分で梁の設置作業を行っていたところ、およそ３メートル下の１階床面に転落したということです。 男性から知らせを受けた現場責任者が１１９番通報しました。 この事故で男性は右足首を折る大けがをしました。（全治不詳）