テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」が６日に放送され、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけしが出演した。この日は、俳優・高橋一生、なすなかにし・那須晃行、中西茂樹をゲストに迎え、埼玉県・川越のグルメ旅を満喫した。道中、話題は那須が２０２３年に脳梗塞を発症したことに。伊達はリハビリを経て復帰した現在の那須の姿に「よかったな…。なすなかの漫才復活…。本当にね。大変だったんですよ。那須くん