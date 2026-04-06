高市総理は国家公務員の研修に出席し、新入職員を前に「挑戦しない国に未来はない」と話し、「一緒にチャレンジしていこう」とエールを送りました。高市総理「みなさん、こんにちは！いいですね、元気ですね」「私が皆様に求めたいのは、現場を見て、そして最前線で働く方々、そしてお困りごとを抱えておられる方々の切実なお声を聞いていただきたいんです。できない理由じゃなくて、どうやったらそれを解決できるか。できる方法を