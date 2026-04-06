麒麟・川島明が６日、自身のＸを更新。４日に生放送され、自身も出演したＴＢＳ「オールスター感謝祭２０２６春」での功労者を賛えた。「感謝祭での和歌子さんの大演説。爆笑の渦の中、なおも燃え上がる正論の火柱に感動すら覚えた。次の日が選挙なら島崎和歌子とかいて投票箱に入れてしまうほどの迫力。元魔法少女は大魔道士になっていた。」と今田耕司とともに司会を務めた島崎和歌子を絶賛した。島崎は、出演者の