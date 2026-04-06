【その他の画像・動画等を元記事で観る】アイナ・ジ・エンドが、TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌である新曲「ルミナス - Luminous」のMusic Videoを自身のYouTubeチャンネルにて公開した。公開されたMusic Videoは、昨年リリースした「革命道中 - On The Way」と同じく、G2 YUKI TSUJIMOTOが監督を担当。再生回数は約5,000万回を記録し、アイナ・ジ・エンドの代表作となっている作品でもあり、今回の新曲「ルミ