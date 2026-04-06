中東情勢に伴う影響で、フェリーはいびすかすが運賃の値上げを検討していることがわかりました。 値上げを検討しているのは、鹿児島と種子島や屋久島を結ぶいわさきグループの「フェリーはいびすかす」です。 燃料の重油が高騰し、今年7月1日から乗客運賃を1人当たり2割から3割ほど、車両運送費を2割程度値上げする方向で検討しているということです。 また、鹿児島と屋久島を結ぶ市丸グループの「フェ