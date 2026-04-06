お花見シーズンを迎え、月末にはゴールデンウィークも控えるなど、いよいよ行楽シーズンが本格化します。こうした中、“移動の足”として重宝する「レンタカー」にある変化が起きています。 「遠出したいね」 「大人数だったら（ガソリン代の割り勘ができる）車がいいなと思うけれど、1人だったら新幹線で行くかな」 「動物園にいっぱい行きたい。こどもがいるとバスとか新幹線より車のほうが