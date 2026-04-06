鹿児島市の大学では入学式が行なわれ、およそ800人が学生生活をスタートさせました。 鹿児島国際大学には4つの学部と大学院研究科にあわせておよそ800人が入学しました。 式では小林潤司学長が「学ぶことの楽しみを存分に味わってほしい」と激励し、新入生を代表して小牧李歌さんが誓いの言葉を述べました。 （新入生代表 小牧李歌さん）「本学園の建学の精神にのっとり、真理の探究と人間形成に努力することを誓います」