名古屋発の4人組バンド・ねぐせ。が、4月16日（木）17時より渋谷でフリーライブを開催することを発表した。ねぐせ。としては初のフリーライブとなり、どんな形態でどんなセットリストで開催されるのか、そして詳細な場所に関しては、渋谷ということ以外はまだ発表されておらず、公式からの続報が待たれる。そして、ねぐせ。は4月8日（水）に新曲「青春バイブレーション」を配信リリース予定。先日開催した自身主催のフェスでも初披