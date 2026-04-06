最近、息子のおうちに遊びに行くのが楽しみのひとつになっています。もちろん、お嫁さんとの関係は良好です。私がちゃんと気にかけてあげているので、綾乃さんも安心していられると思うんですよね。この日も、綾乃さんは生理痛だからとゴロゴロしていました。生理は病気じゃないんだから動いていれば治るのに、ほんと大げさなんだから。今の若い人はみんな甘えん坊なのかもしれません。私がお手本として動いていれば、そのうちわか