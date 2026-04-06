女優の土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが６日までにＳＮＳを更新した。炎伽さんはインスタグラムに「毎年一気に咲いてあっという間に散ってしまう桜が刹那的で少し寂しいけど、美しい」と記し、黒いコート姿で満開の桜をバックに笑顔を見せるショットを披露。続けて「先日４月４日、尊敬する弟が３０才になりました」と弟・神葉が誕生日を迎えたことを報告。「誕生日当日、初め