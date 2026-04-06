４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」が６日放送のＴＢＳ系「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」（月曜・午後７時）に２週連続の出演。テレビ初披露となる「ウスバカゲロウ」と１９９４年発表の名曲「Ｔｏｍｏｒｒｏｗｎｅｖｅｒｋｎｏｗｓ」の２曲を熱唱した。ボーカルの桜井和寿はまず、生ギターで３月発売のアルバム「産声」収録曲「ウスバカゲロウ」を歌唱。暗転後に、Ｗミリオン記録の「Ｔｏｍｏｒｒｏｗ―」をスタン