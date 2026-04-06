イラン情勢の影響で原油などの供給不安が続くなか、自民党の鈴木幹事長は今後、「国民にエネルギーの節約を求めることもあり得る」との考えを示しました。鈴木幹事長はきょうの会見で、中東情勢の悪化に伴い、国民にエネルギーの節約を呼びかける必要性について「今、ただちには考えていない」と否定的な考えを示した上で、次のように話しました。自民党鈴木幹事長「あらゆる選択肢を排除しない。例えば国民の皆さんにエネルギー