ローソンが販売する「からあげクン」が、「世界で1番売れた」からあげとして登録されました。【映像】ギネス記録に登録された「からあげクン」石橋侑子レポ「定番のものから宇宙食までこちらには様々な『からあげクン』がずらりと並んでいます」「からあげクン」はローソンが販売する店内調理の唐揚げで、「最も販売されている揚げたてからあげブランド」としてギネス記録に登録されました。基準となった2024年の販売数はお