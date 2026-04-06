タレント・辻希美さんの夫で俳優・タレントの杉浦太陽さんが4月4日、自身の公式ブログを更新。昨年8月に誕生した第5子・次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを連れての「家族7人での初旅行」として、箱根を満喫した様子を報告しました。【写真を見る】【 杉浦太陽 】家族7人で初の箱根旅行を満喫「みんなで旅行できるのは貴重な時間」成長する子どもたちと刻む“家族7人”の思い出宿泊先はエクシブ箱根離宮で、2泊3日の行程だったといい