"管理不足"発言も大概ですが、帰ってきてひと言目が「なんだ！動けるじゃん！」なのがもう…体調不良で会社を休んだ人に対して思いやりがなさすぎる。そして奥さんの妊娠が発覚しても案の定、この旦那さんは衝撃発言を連発…。なぜこんなに奥さんの痛みに無頓着なの!?>>【まんが】女性は痛みに強いと決めつける夫(ウーマンエキサイト編集部)