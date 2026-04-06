近年、世界中で競技人口が増加しているピックルボールのPPA（Professional Pickleball Association）ツアーアジアの開幕戦が、ベトナム・ハノイで日本時間1〜5日に行われた。日本からは、日本人初のメジャーリーグピックルボール（MLP）プレイヤー・船水雄太（32）や三好健太（30）、元テニストッププレイヤーの藤原里華（44）らが参戦。女子シングルスでは藤原がベスト16入りし、男子シングルスの日本勢では三好と畠山成冴（29）