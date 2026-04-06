【明治安田J1百年構想リーグ】ファジアーノ岡山 1−4 ヴィッセル神戸（4月5日／JFE晴れの国スタジアム）【映像】「痛恨スリップ」から失点の瞬間試合の明暗を分けるプレーとなった。ファジアーノ岡山のDF立田悠悟が、自陣ペナルティーエリアで痛恨のスリップ。そのままボールをロストして失点のキッカケを作ってしまった。4月5日の明治安田J1百年構想リーグ第9節で、岡山はヴィッセル神戸とホームで対戦。8分にオウンゴールで