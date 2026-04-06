満開のサクラと菜の花。新潟市西蒲区の上堰潟公園は青空のもと多くの花見客でにぎわいました。花見をめぐってはいま、ひとりで楽しむ人が増えているといいます。“ソロ花見”をする人たちにも話をききました。ピンクと黄色の美しいコントラストが目を引きます。リポート「サクラと菜の花の甘い香りに包まれ、全身で春を感じます。まさにいまが見頃です」新潟市西蒲区の上堰潟公園です。およそ450本のサクラと、160万本の菜の