新スタジアム整備をめぐり、秋田県・秋田市・ブラウブリッツ秋田は、去年12月に事業の方向性を決めるための協議を再開しました。今年2月に開催された協議は大部分が非公開で行われましたが、県に情報開示請求を行ったところ、協議の要旨をまとめた資料が4月2日に開示されました。この協議では、ブラウブリッツ秋田が民設での事業を断念する方針を県と秋田市に伝えたほか、県が「秋田市が単独で事業主体になることが望ましい」との