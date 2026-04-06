『素晴らしきレトロケーキの世界』（光文社）の特別イベントが開催される。本書の内容に沿って、昭和から平成初期にかけて親しまれたレトロケーキの魅力を、実演やトーク、実食などを通して体験できるイベントとなっている。 【画像】『素晴らしきレトロケーキの世界』イベント開催 本書は、昭和から平成初期にかけて多くの人々に愛された「レトロケーキ」の魅力を、豊富なエピソードと