有吉佐和子の『海暗』（河出書房新社）が4月7日（火）に発売される。 【画像】有吉佐和子の傑作長編『海暗』復刊 伊豆七島の御蔵島が米軍射爆場に内定した――それは、平和でのどかな島に住む島民たちに突然知らされた驚くべき通知だった。やがて射爆場建設計画により島民の心が分裂する。思いもよらぬ大事件に翻弄される島民の苦悩と哀歓。島の伝統と若者の離島問題に揺れる島民たちの生きる姿を、島への深い愛情