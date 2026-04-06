B.LEAGUE U18世代がアウェーの地で世界の壁に挑む--フランス・ショレで開催されている「第42回 CHOLET MONDIAL BASKETBALL」に出場中のB.LEAGUE U18選抜チームは、予選グループで地元フランスのCHOLET BASKET、ドイツのURSPRING ACADEMYに敗れ、9～12位決定戦へ回ることとなった。本大会はU19のカテゴリーで開催されており、B.LEAGUE U18選抜チームにとっては1歳年上のトッププレーヤ&#