【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOSHIKIが、4月3～5日の3日間にわたり東京・東京ガーデンシアターにて『YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 - Tokyo 3 Nights 世界への第一章』を開催した。 ■100回記念公演を含むディナーショー開催もサプライズ発表 本公演は、約2年半ぶりとなるクラシカルコンサートであると同時に、2024年に受けた首の手術、そして2025年を通じた長期リハビリを