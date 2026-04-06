不登校の中学生を対象にした「学びの多様化学校」が、県内で初めて長崎市に開設されました。 年々増加する不登校の子どもたちの学びを支援する取り組みです。 長崎市民会館の2階に開設されたのは、不登校の中学生を受け入れる「学びの多様化学校」です。 長崎市立桜馬場中学校の分教室＝愛称「のぞみ教室」として拠点を構え、不登校の生徒を対象に特別な教育課程を編成して教育を行います。 （鈴木長崎市長） 「全