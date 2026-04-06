ファイターズの２軍本拠地の北海道内移転を巡り、誘致活動がさらに盛り上がりを見せています！恵庭市では飲食店で特別メニューが販売されるなど、ファイターズ一色の様子です。味噌ラーメンにスープカレーをかけ合わせた店特製の味噌カレーラーメン。トッピングには野菜とファイターズならではのシャウエッセン！地元で作られたキムチも乗せて、恵庭とファイターズを