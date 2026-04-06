北海道帯広警察署は2026年4月6日、窃盗の疑いで住所不定無職の松下竜司容疑者（25）を再逮捕しました。松下容疑者は2026年2月23日午前11時すぎ、音更町のスーパーでコメ1袋（販売価格4838円）を盗んだ疑いが持たれています。松下容疑者は、同じ日に近くの別のスーパーでコメ3袋（販売価格合計1万4515円）を万引きするところを、別件の捜査中だった警察官に目撃され逮捕されていました。この時、松下容疑者