台湾メディアのETtodayは1日、「なぜ台湾人は日本にばかり行くのか」との話題が注目を集めたことを報じた。記事によると、台湾の若者向けSNS・Dcardで先日、女性ユーザーが「なぜみんな海外旅行となると日本に行くのか」と疑問を呈し、「日本ばかりを好む理由が理解できない」「東南アジアの方がホテルやマッサージ、飲食、エンタメなどすべて低価格」「現地の人も温かく誠実でとても友好的。日本のように（人同士の）距離感がない