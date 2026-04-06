お笑いタレントの横澤夏子（35）が6日、自身のインスタグラムを更新。長女の入学式に参列したことを報告し、2ショットを公開した。「長女の小学校入学式でした！」と書き出した横澤。ランドセルと背負う長女と手をつなぐ2ショットを公開した。横澤はブラウスにパンツ、ジレを合わせた入学式コーデも披露した。「ぽかぽか、途中参加させていただけて、ありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした！」と続け、月曜レギュラーを務