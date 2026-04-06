教授らが収賄の罪で起訴されるなど不祥事が相次いだ東京大学はきょう、利害関係者から物品や飲食の提供を受けたとして特任准教授ら21人を処分したと発表しました。東京大学は、全教職員を対象に調査した結果、利害関係者から飲食や物品の提供を受けたとして21人を「訓告」や「注意」の処分にしたと発表しました。「訓告」となったのは30代と40代の特任准教授で、利害関係者から5万円ほどの飲食の提供を受けるなどしたということで