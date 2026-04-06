◇MLB ドジャース 8-6 ナショナルズ(日本時間6日、ナショナルズ・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が3回に先制点となる2号ソロを記録。さらに8回には決勝の犠牲フライなど、2安打2打点で勝利に貢献しました。このカード前には打率.167でしたが、敵地で復活。初戦で元巨人のマイルズ・マイコラス投手から今季開幕7戦目、28打席目での今季初ホームランを放つと、3戦目は昨季まで巨人でプレーしたフォスター・グリフィン投手から今季2