前大阪市長の松井一郎氏が６日、「藤川貴央のちょうどええラジオ」（毎週月〜木曜午前９時＝ラジオ大阪ＯＢＣ）に出演し、３度目の大阪都構想について言及した。先月３１日、自民党と日本維新の会が「副首都法案」の骨子をまとめたことを受け、吉村洋文知事は１日、大阪都構想の住民投票の対象を「府全域にできる」との考えを示した。大阪都構想を巡っては、過去２回、住民投票を実施したが、いずれも僅差で「否決」となって