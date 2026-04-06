【芦屋ボート】常住蓮ボートレース芦屋の「西部ボートレース記者クラブ杯」は６日、準優３番勝負の４日目が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。常住蓮（２５＝佐賀）は準優１０Ｒ、２コースから差して２着としてファイナルの切符をゲットした。相棒の５７号機に序盤は調整に苦戦して嘆いていたが、整備やペラ調整に正解を出し明らかに機力はアップしている。「足自体は中堅か中堅より少しいいぐらいだけど、３日