３人組音楽ユニット「星屑スキャット」でも活動するタレントのミッツ・マングローブが６日、大阪市内で行われた全国ツアー「ＳＵＭＭＥＲＮＩＧＨＴＰＡＴＲＯＬ」の取材会に出席した。昨年結成２０周年を迎えた同ユニット。今年は規模を拡大し、５月１６日の茨城・水戸市民会館グロービスホールを皮切りに全国１３都市で開催。最後の１４公演目は、９月２４日・大阪のオリックス劇場で締めくくる。今回、広島公演は初めて