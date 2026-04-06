ボートレース津のＧ?「津ダイヤモンドカップ」は６日、準優勝戦３番勝負が行われ、最終日の優勝戦に出場するメンバーが決定した。若林義人（２８＝静岡）は準優１０Ｒ、３コースから１Ｍ握ってバック２番手争いに加わると、道中の松田大志郎とのデッドヒートを制して２着で優出切符をゲット。レース後は「めちゃくちゃ疲れました」と胸をなでおろした。これがうれしいＧＩ初優出。それでも「（初優出に対しては）特に何もな