Photo: カネコヒデシ アウトドアを走るよりも、都会を歩く方が好きな筆者にピッタリすぎるシューズがTHE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）から登場しましたので、その履き心地を試してみました。高反発ソールでグイグイ歩ける Photo: カネコヒデシ THE NORTH FACEの「VECTIV Breeze DCF（ベクティブ ブリー