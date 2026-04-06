日本共産党の小池晃書記局長は６日に国会内で会見。女子高生と船長が死亡した沖縄県名護市辺野古沖で起きた小型船２隻の転覆事故について言及した。転覆事故で亡くなった父親がインターネットの投稿サイト「ｎｏｔｅ」で情報発信を行ったことについて聞かれた小池氏は「全文ということはないですけど、一部は見ております。大変に痛ましいことだし、苦しみ哀しみいくばかりかとお察したいと思います」と述べた。転覆した船２