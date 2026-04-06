ピクニックで活躍するおしゃれで可愛い「新作レジャーグッズ」が【3COINS（スリーコインズ）】に登場。いろいろと揃えれば、手軽に写真映えするピクニックを楽しめそうです。今回はそのなかから、お気に入り登録者多数の注目アイテムを紹介します。 ドリンクをおしゃれに持ち運ぼう 3月16日発売の新商品には、春のピクニックシーズンに活躍する便利アイテムが多数登場。「ドリンクホルダー6本用」