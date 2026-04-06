ガーディアンズ―カブス戦米大リーグ、ドジャースを1年で退団し、今季からカブスに所属するマイケル・コンフォート外野手の拙守が話題を呼んでいる。5日（日本時間6日）の敵地ガーディアンズ戦、ノーヒットノーランを途絶えさせたプレーに、呆れるファンの声が続出した。前日の一戦が雨天順延となり、ダブルヘッダーとして実施された第1試合で、カブスは1-0で勝利。ガーディアンズを1安打に抑えこんだが、その1本は「7番・右翼