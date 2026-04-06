モデル・タレントの吉田恵美（27）が、3月31日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】お気に入りのレオタード姿ほくろの位置が艶っぽい！ 吉田はYouTube「片岡篤史チャンネル」のアシスタントなどに出演し、スポーツリポーターなどでも活躍しているタレント。2025年9月には、ボクシングの井上尚弥VSムロジョン・アフマダリエフの世界戦でラウンドガールを務め、注目を集めた