Pythonのウェブフレームワーク「Django」などの開発で知られるソフトウェアエンジニアのサイモン・ウィリソン氏が、ポッドキャストでAIによってどのように開発の現場が変わっているのかを語りました。Highlights from my conversation about agentic engineering on Lenny’s Podcasthttps://simonwillison.net/2026/Apr/2/lennys-podcast/An AI state of the union: We’ve passed the inflection point & dark factorie