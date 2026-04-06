映画『プラダを着た悪魔２』の日米同時公開に向け、メリル・ストリープとアン・ハサウェイが2人揃って待望の来日。6日に六本木ヒルズにて来日スペシャルイベントが開催され、＆TEAMのKもゲスト出演。メリルとアンが、Kに役者としてのアドバイスを送る場面があった。【写真】メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、&TEAM Kイベントの様子2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は、ファッション誌「ランウェイ」編