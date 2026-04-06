7人組男性グループIMP.が、全国6都市19公演で約20万人を動員した初の全国アリーナツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」を完走。1月に開催された横浜アリーナ公演が、5月4日にPrime Videoで配信されることが決定した。さらにTBSにてIMP.初の地上波冠レギュラー番組が決定し、ツアー最終公演内にてサプライズ発表された。【写真】IMP.が初の全国アリーナツアーを完走！横浜アリーナ公演フォトギャラリー本ツアーは昨年12月