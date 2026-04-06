【クイーンＣ＝レース評価・Ａ】昨年はＧ評価とした、このレースの勝ち馬エンブロイダリーが“桜冠”をゲット。今年のドリームコアは同等か、あるいはそれ以上の評価をするべきかも。走破時計は前年に０秒４劣るが、昨年が４５秒７―４６秒５の前後半だったのに対し、今年は４６秒８―４５秒８のスロー。ともに好位からの抜け出しで着差以上のＶ内容だったが、ドリームコアはレースのラスト２ハロンが１１秒３、１１秒３と切れ