元「モーニング娘。」の後藤真希（４０）が６日に自身のＳＮＳを更新。自身が出演した音楽フェスティバルについて投稿した。インスタグラムに「ＣＯＮ‐ＣＯＮＨＯＮＧＫＯＮＧ２０２６ありがとうございました」とつづり、オフショットなどをアップした。この投稿に対してファンからは「香港に来てくれてありがとうございました！」「Ｍａｋｉ最高！」「素晴らしいパフォーマンスでした！プロフェッショナルだ！！」