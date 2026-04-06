名古屋発の4人組バンド・ねぐせ。が、16日午後5時より、渋谷某所にてフリーライブを開催することを発表した。【写真】6月には横浜アリーナでのワンマンライブも決定しているねぐせ。先週より、ねぐせ。の公式SNSにて暗号のような謎めいた投稿が3つ公開されており、リスナーの間では憶測が多く飛び交っていた。ねぐせ。としては初のフリーライブとなり、渋谷ということ以外はまだ発表されていない。ねぐせ。は8日に新曲「青春