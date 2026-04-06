イランのシャリフ工科大のがれきを片付ける作業員。米イスラエルの空爆で破壊されたという＝6日、テヘラン（AP＝共同）【イスタンブール共同】米イスラエルは6日、イラン首都テヘランにあるシャリフ工科大を空爆した。中東メディアによると、敷地内の研究所やモスク（イスラム教礼拝所）などに深刻な被害が出た。シャリフ工科大はイランの米マサチューセッツ工科大（MIT）とも称される著名な大学。これまでに攻撃を受けたイラン