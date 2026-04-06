イタリア代表は北中米W杯出場をかけたプレイオフでボスニア・ヘルツェゴビナ代表にPK戦の末敗れ、3大会連続で本大会出場の切符を逃した。イタリアが最後に出場したのは2014年のブラジル大会だが、この大会はグループリーグ敗退。その前の2010年南アフリカ大会もグループリーグ敗退。2006年のドイツ大会でフランスを破って4度目の優勝を成し遂げたことが、まるで夢だったかのように凋落の一途を辿っている。すでに様々なメディアで